Medio Oriente: Usa pronti a ridurre presenza militare nonostante gli attacchi degli Houthi

- Una forza di risposta rapida dei Marine degli Stati Uniti lascerà il Mar Mediterraneo orientale nelle prossime settimane e farà ritorno negli Stati Uniti. Lo anticipano due funzionari anonimi del dipartimento della Difesa Usa citati dall'emittente televisiva "Cnn", che evidenza come il rientro del contingente aeronavale comporti una "significativa riduzione delle forze Usa nella regione" in un contesto di grave crisi, e nel pieno della campagna militare contro le milizie yemenite filoiraniane Houthi, responsabili degli attacchi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso. La forza di risposta rapida che rientrerà negli Usa è composta dal gruppo della nave d'assalto anfibio Uss Bataan e dalla 26ma Unità di spedizione dei Marine (Meu). Stando alle fonti consultate dalla "Cnn", il rientro avverrà nel mese di marzo. La forza di risposta rapida dei Marine era stata schierata nel mese di luglio, ed era stata inviata nella regione lo scorso ottobre, in risposta alla crisi innescata dall'attacco a Israele dell'organizzazione islamista palestinese Hamas. (Was)