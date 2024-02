Usa: primarie Michigan, Biden ringrazia elettori e non menziona il voto di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ringraziato gli elettori del Partito democratico dopo aver vinto con circa l'80 per cento dei consensi le primarie tenute dal suo partito nello Stato del Michigan, che lo hanno visto partecipare sostanzialmente incontrastato. Biden ha rivolto un duro attacco al suo avversario repubblicano Donald Trump, e non ha menzionato invece il voto di protesta promosso nelle ultime settimane dall'ala progressista del Partito democratico e dall'elettorato arabo del Michigan, che contestano il sostegno di Washington alle operazioni militari a Gaza. L'iniziativa di protesta, che si è concretizzata nella scelta dell'opzione "Non allineato" ("Uncommitted") nella scheda di voto, ha raccolto il consenso di oltre il 12 per cento degli elettori democratici, sufficienti a mettere a rischio la vittoria di Biden in Michigan alle elezioni presidenziali di novembre. (segue) (Was)