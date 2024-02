Usa: primarie Michigan, Biden ringrazia elettori e non menziona il voto di protesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattro anni fa, è stata la diversa coalizione del Michigan a respingere l'estremismo Maga di Donald Trump e a inviare me e Kamala (la vicepresidente Kamala Harris) alla Casa Bianca. Grazie al Michigan, siano stati in grado di lavorare fianco a fianco alla governatrice (Gretchen) Whitmer e agli incredibili leader democratici della delegazione congressuale del Michigan per conseguire un enorme progresso", afferma la nota diffusa da Biden dopo le primarie. Il presidente ha aggiunto però che "a dispetto di questi grandi progressi, resta ancora molto da fare. Donald Trump minaccia di trascinarci ancor più nel passato perseguendo vendetta e ritorsione", afferma la nota del presidente, secondo cui "a causa di Trump, le vite delle donne sono a rischio, i medici rischiano processi per il loro lavoro, le famiglie che cercano disperatamente di avere figli si vedono private dell'accesso ai trattamenti di fecondità. Ora, Trump vuole bandire l'aborto a livello nazionale, compreso il Michigan". (Was)