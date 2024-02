Ucraina: ministero Difesa canadese, non invieremo truppe a combattere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada non ha intenzione di inviare dei suoi militari in Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministro della Difesa Diana Ebadi. In precedenza, la vicepremier canadese Chrystia Freeland non aveva risposto alla domanda se il Paese fosse pronto a inviare personale militare in Ucraina, affermando che le autorità canadesi sostengono Kiev con addestramento e altre forme di assistenza. "Come membro della Nato, il Canada non ha intenzione di stazionare truppe da combattimento in Ucraina", ha detto Ebadi, riferisce il "Toronto Star". In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che l’Ue ha accettato di creare una “nona coalizione per attacchi profondi” – fornendo all’Ucraina missili a medio e lungo raggio. Macron aveva aggiunto che la Francia farà di tutto per impedire alla Russia “di vincere questa guerra" in riferimento al conflitto in Ucraina, e che non si poteva escludere, in un futuro da stabilire, l'invio in quel Paese di truppe occidentali. (Was)