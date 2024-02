Venezuela: opposizioni, pronti ad accordo con governo su calendario elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Piattaforma conferma peraltro il suo sostegno a Maria Corina Machado, la vincitrice delle primarie che le opposizioni hanno organizzato a ottobre scorso per designare lo sfidante di Maduro. Una candidatura che fa però i conti con la "inabilitazione politica" decisa da una sentenza amministrativa e confermata, con aggravanti penali, dalla Corte suprema. In questo senso, gli oppositori chiedono l'impegno su cinque punti: mettere fine alle "incostituzionali" e "arbitrarie" inabilitazioni "prodotte dal regime a suo uso e consumo"; programmare "grandi giornate di iscrizione e attualizzazione del registro elettorale, dentro e fuori il Paese" per garantire la presenza di "quasi dieci milioni di venezuelani" che hanno diritto al voto; dar il via "alle procedure per far arrivare nel paese osservatori elettorali qualificati"; accordare "un protocollo di verifica di tutto il processo elettorale". (Vec)