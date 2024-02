G20: Giorgetti a San Paolo, in programma anche incontro con Yellen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha in programma diversi incontri bilaterali nel quadro della sua visita a San Paolo, in Brasile, a margine dei lavori del G7/G20 che prenderà il via domani. Il ministro ha anche in agenda un colloquio con la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen. In aggiunta, Giorgetti incontrerà la consigliera federale svizzera, Karin Keller Sutter; il presidente della Banca inter-americana di sviluppo (Iadb), Ilan Golfajn; il ministro dell’Economia argentino, Luis Caputo; e il ministro dell’Economia sudcoreano, Sangmok Choi. Il ministro Giorgetti, si legge in una nota del Mef, arriverà a San Paolo questa sera, e domani presiederà i lavori del G7 insieme al governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Alla riunione è prevista anche la partecipazione virtuale del ministro ucraino, Serhiy Marchenko. (Was)