Argentina: G20, ministro Economia Caputo a San Paolo per riunione ministeriale (2)

- Durante le sue giornate di lavoro al G20, Caputo parteciperà ai panel di discussione su "Il ruolo delle politiche economiche nell'affrontare le disuguaglianze: esperienze nazionali e cooperazione internazionale" e su "Prospettive globali su crescita, occupazione, inflazione e stabilità finanziaria". "Inoltre, dibatterà con i suoi colleghi del G20 su 'La fiscalità internazionale per il 21° secolo', sulle 'Prospettive globali su crescita, occupazione, inflazione e stabilità finanziaria' e su 'Debito globale e finanziamento per lo sviluppo sostenibile'", aggiunge il comunicato. Caputo avrà anche incontri bilaterali con il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, con il segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Mathias Cormann, e con il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. In questi incontri il ministro sarà accompagnato dal segretario delle Finanze, Pablo Quirno. (Abu)