Usa: urne chiuse in Michigan, Trump verso una vittoria facile e Biden guarda alla comunità araba

- È iniziato da pochi minuti il conteggio dei voti in Michigan, dopo la chiusura dei primi seggi nel quadro delle primarie democratiche e repubblicane in corso nello Stato per selezionare i candidati ufficiali alle presidenziali di novembre. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha conservato un vantaggio schiacciante in tutti i sondaggi rispetto all’ex ambasciatrice Nikki Haley, la quale ha deciso di rimanere in gara anche a seguito della sconfitta subita lo scorso fine settimana in Carolina del Sud, lo Stato che lei stessa ha governato dal 2011 al 2017. L’ex presidente, d’altra parte, ha vinto facilmente in tutti gli appuntamenti che si sono svolti finora: in Iowa, in New Hampshire, in Nevada, nelle Isole Vergini e in Carolina del Sud. Trump punta a consolidare definitivamente la sua presa sul Partito repubblicano in occasione del Super Tuesday del 5 marzo, quando i cittadini di 15 Stati si recheranno alle urne per assegnare solo quel giorno un terzo dei delegati necessari per conquistare una candidatura ufficiale alla Casa Bianca. (segue) (Was)