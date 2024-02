Usa: elettori non allineati festeggiano in Michigan, inviato a Biden un messaggio su Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il gruppo ha avviato una campagna tesa a convincere gli elettori a dichiararsi allineati al Partito democratico, senza però sostenere nessuno dei candidati attualmente in corsa per la Casa Bianca. Una iniziativa volta ad inviare un messaggio a Biden, alla luce del crescente malcontento popolare in merito al suo approccio alla crisi di Gaza, dove le operazioni militari di Israele contro Hamas hanno già causato la morte di decine di migliaia di civili. “Stiamo portando avanti la tradizione dei manifestanti anti-guerra che ci hanno preceduti: chiediamo solo che non vengano più uccise le nostre famiglie”, ha dichiarato Abbas Alawieh, uno dei portavoce di Listen to Michigan, chiedendo un minuto di silenzio ai presenti per i bambini morti durante il conflitto nella Striscia. Alawieh ha affermato che l’iniziativa è stata un successo, chiedendo alla Casa Bianca di “prendere subito provvedimenti per un cessate il fuoco permanente”. (Was)