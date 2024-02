Imprese: Intel punta a produrre chip per 100 milioni di computer IA entro il 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti puntano a produrre un quinto dei chip logici più avanzati a livello mondiale entro il 2030. Lo ha dichiarato lunedì la segretaria del Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, nel corso di un evento organizzato a Washington dal think tank Center for Strategic and International Studies. La segretaria ha spiegato che gli Usa puntano a dotarsi di una catena di fornitura nazionale indipendente e completa, dall'estrazione dei materiali grezzi sino al packaging: gli Stati Uniti - ha detto Raimondo - non possono pensare di guidare il mondo dipendente da una manciata di Paesi asiatici per i chip più avanzati, specie se, come sembra, l'intelligenza artificiale si affermerà come la tecnologia cruciale di questa generazione. (segue) (Was)