Usa-Corea del Sud: Pentagono accelera verso accordo per acquisizioni militari

- Il dipartimento della Difesa Usa ha iniziato a sollecitare i pareri delle aziende del settore degli armamenti in merito all'adozione di un accordo con la Corea del Sud sulle acquisizioni di forniture militari. L'accordo consentirebbe ai due Paesi di accedere più agevolmente ai rispettivi mercati, e di far fronte così alle carenze legate alle forniture di armi all'Ucraina e alla corsa agli armamenti nella Penisola coreana. Lo riferisce il quotidiano "Korea Herald", secondo cui il Pentagono ha pubblicato una nota sul Registro federale la scorsa settimana, per chiedere le opinioni degli operatori del settore in merito all'Accordo per le acquisizioni reciproche della difesa (Rdp) oggetto da mesi di negoziati tra Stati Uniti e Corea del Sud. (segue) (Git)