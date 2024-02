Usa: Biden ai leader del Congresso, shutdown è inaccettabile, serve un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al Congresso di agire in fretta sul rifinanziamento del governo federale, per evitare un blocco delle attività amministrative che potrebbe verificarsi già dal primo marzo in mancanza di un accordo. Durante il colloquio odierno con i leader democratici e repubblicani delle due camere del Congresso, si legge in una nota della Casa Bianca, Biden ha affermato che "uno shutdown è una prospettiva inaccettabile, che andrebbe a danneggiare le famiglie, l'economia e la sicurezza nazionale". (Was)