Ucraina: Biden ai leader del Congresso, Kiev perde terreno senza gli Usa

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito ai leader del Congresso la necessità di continuare a sostenere l'Ucraina contro la Russia. Lo riferisce la Casa Bianca, in una nota diffusa al termine dell'incontro odierno tra Biden e i leader democratici e repubblicani alle due camere del Congresso. Il presidente ha ricordato ai suoi interlocutori che le forze di Kiev hanno "perso terreno sul campo" nelle ultime settimane, e che la mancanza di azioni da parte di Washington sta costringendo i militari a razionare le munizioni rimaste. Biden ha invitato il Congresso ad approvare il pacchetto già passato al Senato per destinare nuovi fondi agli aiuti all'Ucraina, che include anche misure per mettere in sicurezza le frontiere e ulteriori finanziamenti per l'assistenza ad Israele e Taiwan. (Was)