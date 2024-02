Sanità: all'ospedale di Colleferro attivato presidio fisso della Polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, 27 febbraio, nell'area antistante al pronto soccorso dell'ospedale L. Parodi Delfino di Colleferro, è stato attivato un presidio fisso della Polizia di Stato che svolgerà un'importante funzione di supporto nei confronti del personale sanitario e di tutti gli utenti del nosocomio. La presenza della Polizia è finalizzata a contrastare e a evitare eventuali atti di aggressione o violenza di cui spesso sono vittime anche i lavoratori delle strutture sanitarie e a garantire tutti gli interventi necessari per contrastare e reprimere qualsiasi tipo di reato che avviene all'interno dell'ospedale. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del direttore generale facente funzioni dalla Asl Roma 5, Filippo Coiro, del vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, del primo dirigente della Polizia di Stato del dodicesimo distretto di Monteverde, Fabio Germani, in rappresentanza del Questore di Roma, del sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna e del dirigente del commissariato di Colleferro, Roberto Cioppa. (segue) (Com)