Gaza: Netanyahu risponde a Biden, negli Usa c'è ampio sostegno al governo di Israele

- Negli Stati Uniti esiste un ampio sostegno al governo israeliano. E’ quanto affermato dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in un video messaggio, in risposta alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, secondo cui Israele "rischia di perdere il sostegno della comunità internazionale se continua così, con questo governo incredibilmente conservatore". “Dall’inizio della guerra – ha detto Netanyahu - ho condotto una campagna diplomatica il cui obiettivo è quello di allentare la pressione per porre fine prematuramente alla guerra e, allo stesso tempo, ottenere sostegno anche per Israele”. “Abbiamo un sostegno significativo in questo settore”, ha aggiunto, citando un sondaggio di Harvard Harris pubblicato lunedì secondo cui l’82 per cento delle persone negli Stati Uniti sostiene Israele nella sua guerra contro il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. “Questo ci dà un’altra fonte di forza per continuare la nostra guerra contro Hamas fino alla vittoria totale”, ha concluso Netanyahu. (Res)