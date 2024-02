Qatar-Usa: premier Al Thani a Washington da lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro e capo della diplomazia del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, si recherà lunedì, 4 marzo, a Washington per l’apertura dei lavori della sesta sessione del dialogo strategico con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari, su X. Vale la pena ricordare che Qatar e Stati Uniti sono due dei mediatori tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas per il rilascio degli ostaggi israeliani e per la cessazione delle ostilità. (Res)