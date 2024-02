Ucraina: ministro Esteri Francia, presenza truppe occidentali non porterebbe a superamento "soglia belligeranza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di truppe occidentali in Ucraina non porterebbe a un superamento della "soglia di belligeranza" nel conflitto contro la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Stephane Sejourné, commentando le recenti dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron, che ha evocato la possibilità di inviare forze armate in sostegno a Kiev. Il titolare della diplomazia francese ha ricordato l'importanza di avere una presenza sul posto per alcune operazioni, come quelle riguardanti lo sminamento o la cyberdifesa. Anche il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, ha commentato le dichiarazioni di Macron intervenendo al commissione Difesa dell'Assemblea nazionale. "È chiaro che è fuori questione fare la guerra alla Russia", ha detto Lecornu. Il ministro ha poi annunciato che la Francia dovrebbe produrre tra i 4mila e i 5mila obici da 155 millimetri entro la fine dell'anno. (Frp)