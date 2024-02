Argentina: venerdì si inaugura la sessione ordinaria del Parlamento, Milei sposta l'orario alle 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, inaugurerà la sessione ordinaria dei lavori parlamentari, venerdì 1 marzo, con un inatteso cambio di orario. La seduta si aprirà infatti alle 21 (ore locali, l'una della mattina in Italia) e non alle 12, come nella maggior parte dei casi. L'obiettivo di questo cambio "è che il maggior numero di persone possa ascoltare il presidente dopo l'orario di lavoro ed è un evento senza precedenti nella storia dell'Argentina", ha spiegato il portavoce della presidenza, Manuel Adorni. La novità, certificata dal decreto pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, ha dominato il dibattito politico anche alla luce del rapporto non facile tra l'esecutivo e il Parlamento. (segue) (Abu)