Scuola: Fermariello (Pd Roma), non arretriamo su richiesta a governo su graduatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla richiesta al Governo di prorogare le graduatorie dei servizi educativi di Roma Capitale "non atterriamo". Lo afferma in una nota cosi Carla Fermariello del Pd, presidente della Commissione Scuola capitolina. "Abbiamo ribadito anche oggi - aggiunge - e continueremo a farlo in ogni sede, che la battaglia di educatrici ed insegnanti é anche la nostra battaglia ed é la battaglia dell'intera città. Non arretreremo neanche di un millimetro sul terreno dei diritti e della qualità dei servizi e lo abbiamo dimostrato con la revisione e la difesa della graduatoria dei nidi e della scuola dell'infanzia e con le stabilizzazioni nel settore attese da anni. Non abbiamo mai smesso di rivendicare la necessità di difendere il personale educativo e scolastico di Roma Capitale, con particolare riferimento al precariato storico. Abbiamo difeso le graduatorie uniche e a scorrimento e non accetteremo alcuna ipotesi che veda l'umiliazione della storia dei servizi educativi di questa città". (Rer)