Qatar: Doha investirà 10 miliardi di euro nell'economia francese

- Il Qatar si è impegnato ad investire 10 miliardi di euro in Francia entro il 2030. La notizia è arrivata durante la visita di Stato a Parigi dell'emiro del Qatar, Tamim ben Hamad al Thani. "Abbiamo firmato un piano ambizioso di investimenti da 10 miliardi di euro", ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in apertura della cena organizzata all'Eliseo in onore di al Thani. "Questi investimenti andranno a rinforzare il partenariato strategico tra i nostri due Paesi", ha detto l'emiro. Gli investimenti saranno mirati ad alcuni settori specifici, come l'aerospaziale, semiconduttori, la sanità e la cultura. (Frp)