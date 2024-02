Usa-Emirati: Blinken sente omologo, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri emiratino, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, che ha ringraziato per l’assistenza umanitaria che gli Emirati Arabi Uniti stanno fornendo alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ribadito la necessità di evitare una escalation regionale del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Blinken ha anche sottolineato che le autorità di Washington sono favorevoli alla creazione di uno Stato palestinese indipendente, con adeguate garanzie di sicurezza per Israele. Particolare attenzione, è stata dedicata al conflitto in corso in Sudan e alla stabilità in Medio Oriente. (Was)