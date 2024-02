Usa: Biden vince primarie dem in Michigan, ma voto di protesta già sopra il 16 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche in Michigan. È quanto scrive l’emittente “Nbc News” nelle sue proiezioni preliminari, mentre il conteggio dei voti nello Stato si attesta ancora intorno al 12 per cento. Allo stato attuale, il presidente ha ottenuto il 78,5 per cento dei voti, contro il 2,7 per cento del deputato Dean Phillips, del Minnesota. Al momento, il 16,5 per cento degli elettori ha scelto l’opzione “uncommitted” sulla scheda elettorale, accogliendo la richiesta avanzata da diversi attivisti e organizzazioni no profit statali che hanno protestato contro le politiche dell’amministrazione Biden in merito al conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Si tratta di circa 17.300 voti: un dato già di gran lunga superiore ai 10 mila voti di scarto che hanno permesso a Trump di conquistare lo Stato alle elezioni del 2016. (Was)