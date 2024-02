Usa: primarie repubblicane in Michigan, vittoria facile per Trump contro Haley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ottenuto una nuova facile vittoria alle primarie repubblicane in Michigan, dove è ancora in corso il conteggio dei voti. Stando alle proiezioni preliminari, con il 10 per cento circa delle schede già conteggiato, Trump ha ottenuto il 64,8 per cento dei consensi, contro il 31,1 per cento dell’ex ambasciatrice Nikki Haley. Si tratta di una nuova sconfitta per l’ex rappresentante permanente degli Stati Uniti all’Onu, che non è riuscita a vincere nemmeno una delle corse già concluse in Iowa, New Hampshire, Nevada, Isole Vergini e Carolina del Sud, lo Stato che lei stessa ha governato dal 2011 al 2017. La Haley ha già confermato di voler rimanere in gara almeno fino al Super Tuesday del prossimo 5 marzo, quando gli elettori di 15 Stati si recheranno alle urne. (Was)