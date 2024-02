Venezuela: opposizioni, pronti ad accordo con governo su calendario elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni del Venezuela riunite nella Piattaforma unitaria democratica (Pud) hanno ribadito la loro disponibilità a lavorare con il governo del presidente, Nicolas Maduro, per concordare un calendario delle prossime elezioni, nel rispetto dell'Accordo di Barbados. "Ratifichiamo il nostro incrollabile impegno nei confronti del percorso elettorale e dell'unità di tutti coloro che lottano per il cambiamento, ascoltando con rispetto le loro opinioni", si legge in una nota. "A questo proposito, rimaniamo disposti a rispettare responsabilmente gli impegni assunti nell'Accordo delle Barbados per promuovere il rispetto delle garanzie politiche ed elettorali previste dalla Costituzione e dalle leggi nazionali; pertanto, siamo disposti a lavorare con la controparte su una proposta di calendario e di data per le elezioni presidenziali del 2024, nonché a rivedere qualsiasi proposta o documento in materia elettorale, purché nel quadro dell'Accordo di Barbados". (segue) (Vec)