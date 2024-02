Usa: Schumer, aiuti a Kiev hanno la priorità, anche sul confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti all'Ucraina hanno la priorità. Lo ha detto il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, al termine del colloquio odierno con il presidente Joe Biden. "Ci sono altre questioni importanti, incluso il confine, ma non vanno affrontate adesso", ha detto, aggiungendo che una azione esecutiva per mettere in sicurezza la frontiera non è possibile senza un provvedimento legislativo per rafforzare il personale che si occupa del controllo dei confini. (Was)