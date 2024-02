Sanità: all'ospedale di Colleferro attivato presidio fisso della Polizia di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivazione del posto fisso è strettamente collegata all'introduzione di una serie di innovazioni strutturali che renderanno il lavoro degli operatori di Polizia più efficiente. È stato installato un sistema di videosorveglianza che consentirà al personale in servizio di monitorare, in tempo reale, le possibili situazioni di emergenza ed è stato previsto un collegamento fisso con le Guardie Giurate presenti all'interno dell'Ospedale, così da ridurre i tempi di intervento. Inoltre, è stato allestito un filo diretto con il Commissariato di Colleferro e con i Carabinieri, pronti ad attivarsi a seconda delle situazioni e degli orari. "Questo di Colleferro è uno degli ultimi posti di Polizia inaugurati nella Capitale. Ci troviamo di fronte a un sistema di sicurezza integrato che mette in comunicazione i Sanitari, la Polizia di Stato e le Guardie di sicurezza privata, tutti dedicati a dare risposte agli utenti del nosocomio e a gestire situazioni complesse in sinergia", ha sottolineato il sottor Germani. Il Vice Presidente Angelilli ha aggiunto in merito: "È un bel giorno in cui si fa squadra, in cui ci sentiamo tutti dalla stessa parte della barricata per rendere un bel servizio al territorio, a tutti i cittadini e al personale sanitario". (Com)