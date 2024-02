Ucraina: Casa Bianca, per utilizzare asset russi serve coinvolgimento dei partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare gli asset per 300 miliardi di dollari congelati alla Banca centrale russa per assistere le autorità di Kiev nella difesa e nella ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Tuttavia, per fare questo servono due cose: la prima è l’autorità legislativa del Congresso, e la seconda è il coinvolgimento dei partner internazionali”, ha detto. (Was)