Gaza: Usa chiedono garanzie a Israele, armi da utilizzare rispettando norme internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden avrebbe chiesto alle autorità israeliane di firmare “entro la metà di marzo” una lettera in cui si impegna ad utilizzare le armi fornite dagli Usa “nel rispetto delle norme internazionali”, oltre a permettere la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che in mancanza di garanzie da parte del governo di Benjamin Netanyahu gli Stati Uniti potrebbero decidere di sospendere il trasferimento di armi a Israele. L’amministrazione Biden avrebbe avanzato la richiesta dopo che un gruppo di senatori democratici avrebbe espresso preoccupazione in merito all’impatto sui civili delle operazioni militari israeliane contro il movimento islamista palestinese di Hamas. Il richiamo di Washington, inoltre, è stato presentato sulla base di un memorandum pubblicato dalla Casa Bianca lo scorso 8 febbraio, in cui si afferma che qualsiasi Paese interessato a ricevere armi statunitensi deve fornire “garanzie scritte credibili e affidabili” in merito all’utilizzo delle forniture nel rispetto delle norme umanitarie internazionali. (Was)