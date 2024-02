Ue: Conte, se ben realizzato il progetto difesa comune ci farà recuperare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle è "favorevole a una difesa europea", progetto, che "se ben realizzato ci farà recuperare risorse rispetto a dispendio di investimenti che ciascun stato membro sta facendo". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nella puntata di "Porta a porta" che andrà in onda stasera su Rai1. "La difesa comune europea non può essere realizzata senza una politica estera europea e dovremo costruire le basi per un rapporto paritario con la Francia. Dovremo discutere anche in Italia del ruolo attuale della Nato". Il Movimento cinque stelle, ha precisato Conte, "non ritiene che l'Italia debba uscire dall'alleanza atlantica".(Rin)