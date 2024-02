Regionali: Calenda, sì a candidati indipendenti con programmi condivisibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho spiegato che alle regionali se ci sono candidati indipendenti, validi e con un programma condivisibile, come accade in Abruzzo, occorre cercare un'alleanza sui contenuti più ampia possibile”. Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, sui social. “Candidature terze, anche in presenza di persone capaci come Soru, non funzionano a causa del sistema elettorale. Come noto – prosegue – non abbiamo fatto governi con il Movimento 5 stelle e non intendiamo farne. E all'epoca non c'era l'Ucraina. Figuriamoci oggi”. “Il resto – aggiunge – è chiacchiera da Bar, fatta circolare da chi con il Movimento 5 stelle ha fatto il Conte due. Fine”. (Rin)