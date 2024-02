Imprese: Rdm group riapre cartiera di Villa Santa Lucia nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo più di sette mesi di fermo, Rdm Group, azienda leader nella produzione del cartoncino riciclato, ha annunciato oggi la riapertura dell'impianto di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, a partire dal prossimo 4 marzo. La ripartenza della cartiera arriva a seguito di un confronto con le istituzioni e gli enti coinvolti che non è mai venuto meno da quando, con rammarico, l'azienda è stata costretta a disporre il fermo produttivo. La collaborazione con le istituzioni, in primis la Regione Lazio, ha portato a un importante chiarimento delle ultime determine regionali. Un elemento, questo, che ha permesso al Gruppo di accogliere la sollecitazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'assessorato alle attività produttive della Regione, delle organizzazioni sindacali e di tutte le altre istituzioni presenti alla riunione odierna presso il Ministero di porre fine alla procedura di cessazione dell'attività e di licenziamento collettivo dei suoi 163 dipendenti avviata l'11 gennaio 2024. (segue) (Com)