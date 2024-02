Imprese: Rdm group riapre cartiera di Villa Santa Lucia nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa del rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), restano da concordare alcuni punti circa la classificazione di determinati materiali e la gestione di alcuni flussi. Sotto questo profilo, azienda e istituzioni hanno già tracciato un percorso per fare chiarezza. L'obiettivo del Gruppo, infatti, è che anche per Villa Santa Lucia siano convalidate le prassi già applicate in tutte le cartiere che riciclano carta da macero, in Italia e in Europa. "Oggi abbiamo comunicato con molta soddisfazione la prossima riapertura della Cartiera di Villa Santa Lucia, un sito strategico per le attività del Gruppo - dichiara Michele Bianchi, amministratore delegato di Rdm Group -. In tutti questi mesi abbiamo mantenuto vivo il dialogo con tutte le istituzioni interessate per dare un futuro certo allo stabilimento, consapevoli delle sue potenzialità. Ne sono una prova gli importanti investimenti che, anche a impianto fermo, il Gruppo ha continuato a fare. Ci impegneremo affinché le consolidate pratiche applicate a tutte le cartiere che riciclano carta da macero siano impiegate anche a Villa Santa Lucia. Lo faremo – spiega Bianchi – in forza dello spirito collaborativo tra le istituzioni, la cittadinanza e l'azienda che ci permetterà di raggiungere l'ambizioso obiettivo di fare impresa sostenibile nel tempo. A tal proposito, per la collaborazione sin qui dimostrata, ci sembra necessario ringraziare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Lazio, gli enti locali e le personalità politiche che hanno dato il proprio contributo, le istituzioni, i sindacati, Unindustria e Assocarta", conclude. (Com)