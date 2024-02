© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Presentazione di "Tenga il resto" progetto per il contrasto allo spreco alimentare nei ristoranti, realizzato da Roma Capitale in collaborazione con il Consorzio nazionale imballaggi alluminio e l'adesione di Fipe-Confcommercio, Fiepet- Confesercenti e Slow Food. Intervengono: Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale; Stefano Stellini, direttore comunicazione e relazioni esterne Cial; Claudio Pica, presidente Fiepet-Confesercenti; Sergio Paolantoni, presidente Fipe-Confcommercio; Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia. Campidoglio – Sala delle Bandiere. (ore 12)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al Convegno "La sostenibilità oltre la teoria - Pawlonia: tra Green Economy e Finanza sostenibile". Palazzo Falletti, via Panisperna 207. (ore 10) (segue) (Rer)