Nato: premier albanese Rama, sosteniamo Rutte alla segreteria generale

- L'Albania sostiene la candidatura di Mark Rutte a segretario generale della Nato. La conferma arriva dal primo ministro albanese Edi Rama in un'intervista rilasciata all'emittente “Euronews Albania”. "Mark Rutte che lascia la carica di primo ministro dei Paesi Bassi e lascia vacante il suo posto nel Consiglio europeo non è una buona notizia per il Consiglio e per l'Europa. Ma il passaggio di Mark Rutte alla Nato è una buona notizia per l'Alleanza. È al 100 per cento il nostro candidato e sono sicuro che con Mark Rutte alla guida, la Nato avrà un politico abile e un vero leader che sa come affrontare situazioni difficili, che ha dimostrato di essere molto bravo a scendere a compromessi, anche creando coalizioni impossibili. Una persona che può essere la voce dell'Europa negli Stati Uniti e allo stesso tempo la voce degli Stati Uniti in Europa", ha dichiarato Rama. (Alt)