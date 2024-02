© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina è molto preoccupante. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Senza il sostegno degli Stati Uniti, in uno o due mesi i russi riusciranno a conquistare nuovi territori e a registrare nuovi successi sul campo: soprattutto nell’Est del Paese, ma anche a Sud”, ha detto. (Was)