Capitali: Musolino (Iv), luci e ombre, preoccupati per delega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al Disegno di legge Capitali "ci sono luci, ma anche ombre, si poteva fare di più per incoraggiare gli imprenditori a quotarsi". Lo ha detto la senatrice di Italia viva, Dafne Musolino, nel corso della discussione generale al Ddl Capitali. "Condividiamo l'assetto di questo disegno di legge, che dà attuazione al libro verde del governo Draghi sulla competitività dei mercati finanziari italiani", ha precisato. "Con la scelta di introdurre una delega al governo, invece, entriamo nuovamente nel patologico, soprattutto perché i temi trattati sono troppi. Siamo preoccupati, il rischio è che il testo si sganci dal lavoro legislativo, e lo si faccia camminare in percorsi in cui non si ascoltano più gli eletti", ha concluso Musolino. (Rin)