Difesa: Perego in visita al Comando Nato di Napoli, "posizione strategica nel Mediterraneo allargato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Joint Force Command (Jfc) di Napoli "è un comando militare di primaria importanza, la sua posizione strategica nel Mediterraneo allargato, di cui l'Italia è custode, è un valore indiscusso per la difesa collettiva sia del fianco sud sia del fianco est dell'Alleanza". Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in occasione della visita al Jfc. "La Nato", ha continuato il sottosegretario, accompagnato nella visita dall'ammiraglio Stuart B. Munsch, comandante di Jfc Naples e dal suo capo dello staff, il generale di corpo d'armata, Vasco Angelotti, "rappresenta per il Paese una pietra angolare nella politica di sicurezza, nel coordinamento in maniera sempre più ampia e proficua con l'Unione europea che vuole essere parte più attiva nella stabilità internazionale e nella affermazione dei principi di democrazia e libertà". "Nato e Ue devono essere complementari, la loro condivisione delle risorse militari fornirà un contributo prezioso e qualificato al processo di rafforzamento dell'Alleanza, alla solidità dell'indispensabile rapporto transatlantico e soprattutto a beneficio della difesa e sicurezza collettiva della comunità internazionale", ha concluso Perego nel suo intervento durante la visita. Nel suo intervento, Perego ha aggiunto: "Siamo in un periodo storico estremamente delicato con il supporto all'Ucraina parallelamente alla ricerca di una attività negoziale efficace; con una guerra, Israele-Hamas, e il necessario percorso di sicurezza e convivenza pacifica dei due popoli, e con l' attacco alla libertà di navigazione in Mar Rosso con le azioni degli Houthi che devono essere contrastate e neutralizzate per evitare importanti ripercussioni alla nostra economia, al commercio marittimo ed ai nostri porti". (Res)