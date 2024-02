Lavoro: Conte, serve sperimentare riduzione settimana a parità di salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione della settimana lavorativa a parità di salario "va proposta in via sperimentale" specialmente "nei settori ad alto impatto tecnologico". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nella puntata di "Porta a porta" che andrà in onda stasera su Rai1. "In Italia abbiamo sempre aumentato il numero di ore" lavorative "per aumentare la produttività e siamo il fanalino di coda in Europa", ha aggiunto.(Rin)