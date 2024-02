Usa: presidente Camera, eviteremo lo shutdown, accordo è a portata di mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, si è detto "ottimista" in merito alla possibilità di evitare un blocco delle amministrative del governo, che potrebbe verificarsi dal primo marzo in mancanza di un accordo al Congresso sul rifinanziamento dell'esecutivo. Parlando con i giornalisti al termine del colloquio odierno alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden, Johnson ha detto di essere molto ottimista. "Abbiamo lavorato ogni giorno in buona fede, per mesi, al fine di portare a termine il lavoro: crediamo che un accordo sia a portata di mano", ha detto. (Was)