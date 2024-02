Arabia Saudita-Ucraina: erede al trono assicura appoggio a Zelensky per risolvere il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, ha assicurato l’impegno e il sostegno di Riad per risolvere la crisi in Ucraina, in occasione dell’incontro a Riad con il presidente ucraino, Volodimir Zelensky. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo cui l’erede al trono ha evidenziato i continui sforzi per alleviare gli effetti umanitari della crisi in Ucraina. Zelensky è giunto stamane a Riad per discutere con le autorità saudite delle relazioni bilaterali e per rafforzare il dialogo e la cooperazione. Il principe ereditario è stato coinvolto nel garantire il rilascio di 10 prigionieri stranieri catturati in Ucraina nel settembre 2022, circostanza che ha poi consentito un importante scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. (Res)