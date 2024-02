Usa: Schumer "speranzoso" su aiuti a Kiev, se non agiamo conseguenze anche per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha dichiarato di essere "speranzoso" in merito al futuro dell'assistenza militare statunitense all'Ucraina. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, dopo il colloquio odierno insieme al presidente Joe Biden e agli altri leader del Congresso, Schumer ha affermato che la conversazione è stata "molto intensa, a causa dell'urgenza relativa al sostegno a Kiev e alle conseguenze che ci sarebbero per il nostro Paese se non facciamo nulla". (Was)