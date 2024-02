Istruzione: Naddeo (Aran), verso via libera a rinnovo contratto dirigenza 2019-21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono ottimista che nella prossima riunione, prevista per il 13 marzo, si possano creare le condizioni ideali per la firma del contratto”. Lo ha dichiarato presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, dopo la riunione di oggi all’Aran con i sindacati per il rinnovo del Contratto 2019-2021 per la dirigenza del settore istruzione e ricerca nelle scuole, università, enti di ricerca e l’Alta formazione artistica, musicale (Afam). “La riunione di oggi – ha proseguito – è stata decisiva per il confronto su temi fondamentali quali mobilità, formazione e relazioni sindacali e sono stati approfonditi aspetti rilevanti come la retribuzione di risultato e le modalità di valutazione. Il prossimo incontro sarà, dunque, cruciale per finalizzare gli accordi raggiunti in queste settimane e suggellare un percorso di dialogo e confronto, che ha profondamente coinvolto e motivato ogni partecipante al raggiungimento di un risultato soddisfacente per tutte le parti in causa”. “L'approccio costruttivo e collaborativo, adottato da entrambe le parti – ha aggiunto –, ha permesso di affrontare i nodi del contratto in maniera efficace, ponendo le basi per una rapida conclusione a dimostrazione di un impegno condiviso per il miglioramento delle condizioni lavorative e la valorizzazione di tutto il personale dirigenziale del settore istruzione e ricerca”. (Rin)