Regionali: Calenda, imparata lezione da Sardegna, sì ad alleanza anche con M5s o non si è in partita

- "Se fosse stato per me avrebbe vinto Soru che era più preparato. Però c'è una lezione nella vita, come diceva un tecnico del volley: non si perde mai. O si vince o si impara. E bisogna imparare. È chiaro che le terze candidature nelle elezioni regionali non funzionano per il sistema elettorale". Lo ha detto il leader di Azione, Calenda, ospite di Giovanni Floris a “diMartedì”, su La7. "D'altro canto – ha proseguito –, quello che bisogna cercare di trovare sono profili che rappresentino anche il nostro elettorato: per esempio in Abruzzo c'è un profilo di questo genere, il bravissimo rettore dell'università di Teramo e lì si deve fare un'alleanza ampia e la cercheremo alle elezioni regionali altrimenti non si è in partita". “Dal Movimento 5 stelle – ha concluso – mi divide tantissimo, da cittadino romano poi un abisso dopo la Raggi, ma dove non c'è in gioco la politica estera o temi su cui l'alleanza è molto divisiva, cioè alle Regionali, lì se c’è un buon candidato bisogna trovare un accordo ampio perché altrimenti non si è in partita". (Rin)