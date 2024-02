Governo: Conte, Calenda se ha voglia potrà parlare con me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, "se volesse parlare con me non troverà mai il telefono chiuso", ma "il problema sta nel trovarsi sui progetti e nell'affidabilità, cioè nel perseguire posizioni e mantenere una linea". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nella puntata di "Porta a porta" che andrà in onda stasera su Rai1. "Quando parlo di 'campo giusto', intendo" collaborare "con compagni di viaggio affidabili che mantengano gli impegni presi con i cittadini", ha concluso Conte. (Rin)