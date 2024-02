Russia: ministro Finanze e "Nova", contro i "rischi" del dollaro le più "affidabili" monete nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dei "rischi" che comporta l'uso del dollaro statunitense, i Brics scommetteranno sempre più sulle più "affidabili" valute nazionali, e - in prospettiva - su un sistema di pagamento basato su risorse digitali. Lo ha detto a "Nova" il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, da San Paolo, Brasile, dove si svolge la riunione dei ministri dei Paesi del G20. "Abbiamo costantemente ridotto la quota di dollari nelle nostre transazioni. Qualche anno fa siamo arrivati al 30 per cento, ora siamo al 25 per cento", ha detto il ministro. "Il fatto è che il dollaro comporta dei rischi, può essere portato via. Quindi usare le valute nazionali è molto più affidabile ed è quello che stiamo cercando di fare". E anche per questo Mosca ha in agenda la "creazione di un’infrastruttura di pagamento indipendente basata su risorse digitali", un sistema di "pagamento depoliticizzato, comodo da usare e affidabile" che, ha detto Siluanov, "siamo fiduciosi potrà ottenere il sostegno dei partner, Brics" il gruppo al cui nucleo originale aderiscono anche Brasile, India, Cina e Sudafrica. (Brs)