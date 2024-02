Francia: emittente di Bolloré criticata per aver definito aborto prima causa di mortalità al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva francese "CNews" di proprietà dell'imprenditore Vincent Bolloré è finita al centro di forti polemiche per aver definito l'aborto come prima causa di mortalità al mondo. Il presentatore della trasmissione "Enquete d'esprit" ha affermato che l'interruzione volontaria di gravidanza nel 2022 ha provocato 73 milioni di decessi nel mondo, che rappresentano il 52 per cento del totale. "Per il cancro sono 10 milioni, per il tabacco sono 6,2 milioni", ha detto il presentatore commentando un'infografica. Le dichiarazioni sono state criticate da diversi esponenti del governo e della sinistra francese. "CNews" ha poi presentato le sue "scuse" attraverso la presentatrice Laurence Ferrari. (Frp)