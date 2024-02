Scuola: assessore Roma, accanto a educatrici e maestre per proroga graduatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma è "accanto alle educatrici e alle maestre dei servizi educativi perché la loro battaglia per la proroga delle graduatorie è anche quella di Roma Capitale. Abbiamo più volte sollecitato il Governo a disporre la proroga delle graduatorie, un atto fondamentale per tutelare le lavoratrici e i lavoratori e per garantire la tenuta dei servizi educativi, e continueremo a farlo". Lo dichiara l'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, a margine dell'incontro con i lavoratori e le lavoratrici (Com)