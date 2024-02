Egitto: presidente Al Sisi discute di Gaza con vertici militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha discusso degli sforzi per alleviare il deterioramento delle condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza con i comandanti delle Forze armate. La televisione egiziana ha affermato che l’incontro, al quale hanno partecipato il generale Mohamed Zaki, ministro della Difesa, e il generale Osama Askar, capo di stato maggiore delle forze armate, ha trattato anche degli “attuali sviluppi e cambiamenti regionali e delle loro ripercussioni sulla sicurezza nazionale egiziana”. Le parti hanno discusso di “una serie di fascicoli e argomenti relativi alle attività e ai compiti svolti dalle forze armate per preservare le capacità dello Stato egiziano e per proteggere i suoi interessi strategici”. Al Sisi “ha apprezzato gli sforzi compiuti dallo Stato egiziano e dalle sue istituzioni nazionali per affrontare le sfide derivanti dalle successive crisi globali e regionali”, esprimendo il suo “orgoglio per gli sforzi e i sacrifici degli uomini delle forze armate nel portare a termine tutti i compiti e i doveri loro assegnati per preservare la nazione e proteggere la sua sicurezza nazionale”. (Cae)