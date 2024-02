Pakistan: Imran Khan propone Amir Dogar come presidente dell’Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex premier Imran Khan ha proposto il suo dirigente Amir Dogar come presidente dell’Assemblea nazionale, con Junaid Khan come vice. Lo ha reso noto uno dei leader del partito, Omer Ayub, ripreso dal quotidiano “Dawn”. La scelta è stata annunciata al termine di un incontro tra i dirigenti del partito e Imran Khan all’interno del carcere di Adiala, dove l’ex premier sta scontando diverse condanne. Dogar è già stato capogruppo del Pti all’Assemblea nazionale quando la forza politica era al governo, e ha ricoperto l’incarico di assistente speciale del primo ministro per gli affari politici. Dogar è stato anche tra i diversi leader del Pti arrestati nel quadro delle proteste del 9 maggio dello scorso anno, convocate dai dirigenti del partito dopo il primo arresto di Khan. (segue) (Inn)