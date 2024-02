Pakistan: Imran Khan propone Amir Dogar come presidente dell’Assemblea nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pti ha annunciato oggi anche una mobilitazione nazionale per sabato 2 marzo per protestare contro i presunti “brogli” nelle elezioni generali dell’8 febbraio. Privato dalla Commissione elettorale del simbolo della mazza da cricket, sport di cui Khan è stato un campione, il partito ha condotto una campagna semiclandestina e presentato i suoi candidati come indipendenti. Gli indipendenti riconducibili al Pti hanno ottenuto il maggior numero di seggi nell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, ma la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N) dell’ex premier Nawaz Sharif è emersa come primo partito e ha negoziato un accordo per formare il governo col Partito popolare pachistano (Ppp) di Bilawal Bhutto Zardari e altre forze minori. (segue) (Inn)